Глушенков рассказал, кого из игроков «Локомотива» хотел бы увидеть в «Зените»

Полузащитник Максим Глушенков рассказал, кого из игроков «Локомотива» хотел бы увидеть в «Зените».

«Из бывших партнёров по «Локомотиву» в «Зените» я бы хотел видеть Тикнизяна, Антона Миранчука, Серёжу Пиняева», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России. По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака выиграла шестой титул подряд.