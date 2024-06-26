Глушенков: с ребятами из «Локомотива» остались дружеские отношения

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал об отношениях с игроками «Локомотива» после перехода.

«Когда я выхожу на поле, ни о чём не думаю: все мысли о футболе и об игре. С ребятами из «Локомотива» дружу, вижусь. Мы общаемся, с ними остались дружеские отношения», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.