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Шансы Украины на выход в 1/8 финала Евро-2024: турнирные расклады

Шансы Украины на выход в 1/8 финала Евро-2024: турнирные расклады
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирные расклады для Украины перед решающим матчем в группе:

  • Победа выведет сборную Украины в 1/8 финала с одного из двух первых мест в группе.
  • Ничья устроит обе команды (при условии, что в параллельном матче не будет ничьей), ведь четыре очка позволят выйти из группы даже с третьего места.
  • Если Украина проиграет, но останется на третьем месте (зависит от результата параллельного матча), то всё равно сохранит шансы выйти из группы в зависимости от разницы мячей и результатов в квартете F.
  • Украина вылетит из турнира в случае ничьей в обоих матчах группы или в случае поражения от Бельгии (если опустится на 4-е место).

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев.

Таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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