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Сербские фанаты столкнулись с немецким спецназом перед матчем Евро-2024 с Данией

Сербские фанаты столкнулись с немецким спецназом перед матчем Евро-2024 с Данией
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Вчера, 25 июня, сербские фанаты столкнулись с полицией на улицах в Мюнхене. Об этом сообщил The Sun.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

Это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Дания — Сербия. Позже полицейские подтвердили, что шестеро сербов были арестованы.

Встреча Дании и Сербии завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, сборная Сербии набрала два очка за три игры и заняла последнее место в турнирной таблице группы С. Квартет возглавила национальная команда Англии, заработав пять очков.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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