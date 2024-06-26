Сербские фанаты столкнулись с немецким спецназом перед матчем Евро-2024 с Данией

Вчера, 25 июня, сербские фанаты столкнулись с полицией на улицах в Мюнхене. Об этом сообщил The Sun.

Это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Дания — Сербия. Позже полицейские подтвердили, что шестеро сербов были арестованы.

Встреча Дании и Сербии завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, сборная Сербии набрала два очка за три игры и заняла последнее место в турнирной таблице группы С. Квартет возглавила национальная команда Англии, заработав пять очков.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).