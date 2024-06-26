Глушенков предположил, кто выиграет чемпионат Европы — 2024

Новичок «Зенита» Максим Глушенков предположил, кто станет победителем Евро-2024. Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Если честно, смотрю очень мало матчей, потому что футбола в жизни и так хватает. Не люблю смотреть футбол. Видел две игры сборной Англии, вчерашний матч Франции. Мне кажется, сборная Франции станет чемпионом», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.