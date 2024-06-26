Забарный — о волевых победах Украины: у нас есть характер, мы способны переломить игру

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о волевых победах команды Сергея Реброва.

«Не знаю, может, мы лучше играем после пропущенного? Но на самом деле это нехорошо. Все это прекрасно понимают. Я знаю, что у нас есть характер. Может, с Румынией этого не было видно, но со Словакией я видел, как все выгрызали, выкладывались. Ошибки бывают: ты можешь пропустить с дальнего удара, можешь забить сам себе — мы видим, сколько автоголов уже на этом Евро. Но важно, что у нас есть воля, чтобы собраться и переломить игру», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 25 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.