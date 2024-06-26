Воспитанник ЦСКА Кучаев рассказал, следит ли за успехами Слуцкого в Китае

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, являющийся воспитанником ПФК ЦСКА, рассказал, следит ли за работой бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого в чемпионате Китая. Напомним, специалист возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Честно — нет, не слежу. Это просто тяжело делать. Иногда читаю новости, что Викторович там что-то выиграл. А где можно посмотреть чемпионат Китая, я даже не знаю», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.