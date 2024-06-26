«Сил ещё больше, чем год назад». Капитан «Зенита» Сантос — о прошедшем отпуске

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как провёл отпуск после окончания предыдущего сезона, признавшись, что в этот раз чувствует себя более отдохнувшим и набравшимся сил, чем в прошлом году.

— Дуглас, расскажите, как настроение после возвращения из отпуска, как отдохнули? Восстановили ли силы?

— Очень важно было съездить домой, взять небольшую паузу, увидеть родных и близких. Это всегда придаёт сил и даёт энергию. Я смог отдохнуть, всё здорово. Вернулся. Мне кажется, во мне внутри ещё больше сил, чем это было год назад, чтобы провести отличный сезон. Надеюсь, что и я, и вся команда сможем показать отличный футбол в этом сезоне, который стартует уже сегодня вот этим медосмотром, — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

Отметим, что сегодня, 26 июня, последний из трёх дней, в которые «Зенит» проводит традиционный медосмотр перед началом нового сезона. Петербургский клуб является действующим чемпионом и обладателем Кубка России. В прошлом сезоне «Зенит» впервые в своей истории выиграл все три внутрироссийских турнира за год.