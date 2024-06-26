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Форвард Англии Кейн прошёл мимо журналистов с пиццей в руках после матча Евро-2024

Форвард Англии Кейн прошёл мимо журналистов с пиццей в руках после матча Евро-2024
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После матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы со Словенией нападающий сборной Англии Гарри Кейн прошёл мимо журналистов с пиццей в руках, отказавшись давать комментарии.

Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Встреча завершилась вничью, со счётом 0:0.

30-летний Гарри Кейн выходил в стартовом составе сборной Англии на все три матча группового этапа. На счету нападающего один гол, забитый в ворота сборной Дании.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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