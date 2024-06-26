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В «Спартаке» раскрыли планы на летнее трансферное окно

В «Спартаке» раскрыли планы на летнее трансферное окно
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно. По его словам, красно-белые не планируют грандиозную трансферную кампанию — клуб ограничится точечными усилениями одной-двух позиций.

«Будет ли много трансферов? Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть чёткая задача — брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут. Это одна-две позиции? Да», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» заинтересован в 32-летнем форварде «Бетиса» Виллиане Жозе.

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