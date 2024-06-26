Капитан «Зенита» Сантос: прошлый сезон был потрясающим, но это уже перевёрнутая страница

Капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос об эмоциях после успешного прошлого сезона, в котором петербуржцам впервые в своей истории удалось выиграть все три внутрироссийских трофея за год. Бразилец заявил, что рассчитывает на ещё более удачное проведение будущего розыгрыша чемпионата и Кубка России.

— Остались ли ещё эмоции после завоевания трёх трофеев в предыдущем сезоне?

— Мы знаем, что это был потрясающий сезон. Но он уже в прошлом. Прекрасно понимаем, что футбол — это про настоящее. Конечно, прямо сейчас мы с новыми силами и новым желанием совершенно точно открываем для себя новую главу нашей истории и все рассчитываем, что проведём этот год и сезон ещё успешнее, чем предыдущий. Хотя, повторюсь, предыдущий был замечательным. Мы все понимаем, что он был сложным, но несмотря на все трудности, мы проявили характер, волю к победе и благодаря богу в том числе смогли завоевать эти три потрясающих трофея. Но, повторюсь, это уже перевёрнутая страница, у нас впереди новая история, которую мы хотим написать ещё более яркими золотыми красками. Конечно, в этом сезоне мы будем точно так же бороться за то, чтобы закончить его, завоевав все возможные трофеи, — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

Отметим, что «Зенит» выиграл чемпионат России в прошлом сезоне в шестой раз подряд. Ранее подобное достижение покорялось только московскому «Спартаку». В 2025 году «Зенит» празднует столетие клуба.