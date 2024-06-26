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Смородская: Рангник — жулик от футбола, он ни при чём в успехе сборной Австрии на Евро

Смородская: Рангник — жулик от футбола, он ни при чём в успехе сборной Австрии на Евро
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе немецкого тренера Ральфа Рангника в сборной Австрии.

– Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Моё мнение насчёт него не изменить. В «Манчестере» у него не получилось, его выгнали. Что ещё о нём говорить?

– Вы говорили, что Ральф растерял свою репутацию. Сможет ли он её восстановить с помощью такой работы на Евро?
– Думаю, нет. Футбольная общественность многое понимает. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть. То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звёзды, Рангник тут ни при чём, – сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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