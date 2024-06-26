Гендиректор «Спартака»: мы Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о несостоявшемся трансфере защитника Юрия Горшкова в стан красно-белых. Накануне стало известно, то Горшков продолжит карьеру в «Зените».

«Не хочу комментировать переговоры. Это не имеет смысла. Но думаю, что не нужно усложнять и искать интригу. Мы на Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать. Это решение «Спартака»? Да», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).