Капитан «Зенита» Сантос высказался о предсезонном турнире с «Тальересом» и «Црвеной»

Капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем товарищеском клубном турнире, на котором сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге сыграют с «Сочи», сербской «Црвеной Звездой» и аргентинским «Тальересом». Бразилец отметил принципиальность встреч с представителями Аргентины, а также отметил, что болельщиков ждёт прекрасное зрелище.

— На предстоящих сборах «Зенит» примет участие в предсезонном Летнем кубке, в том числе сыграет с зарубежными соперниками. Ждёте ли вы противостояния с аргентинским «Тальересом»?

— Да, мне кажется, весь футбольный мир знает, насколько принципиальное противостояние Бразилии и Аргентины в этом виде спорта. Мне лично всегда нравится наблюдать за противостоянием на поле бразильских и аргентинских футболистов, потому что всегда это футбол во всей его красе: проявление воли, силы к победе, страстей, эмоций. И, мне кажется, за этим приятно наблюдать со стороны. Поэтому очень здорово, что нас ждёт такой турнир и будет такое противостояние. Уверен, для болельщиков это будет прекрасное зрелище, — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

Предсезонный турнир с участием «Зенита» в Санкт-Петербурге пройдёт в начале июля. Сине-бело-голубые проведут на нём три матча, а уже 13 июля им предстоит сыграть за Суперкубок России с «Краснодаром» в Волгограде.