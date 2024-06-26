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«Может, это кого-то удивит». Скоулз — о своём мнении об игре сборной Англии на Евро

«Может, это кого-то удивит». Скоулз — о своём мнении об игре сборной Англии на Евро
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.

«Возможно, это кого-то удивит, но я воодушевлён такой игрой сборной Англии. Думаю, эта команда готова проявить себя», — приводит слова Скоулза британское онлайн-издание Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.

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