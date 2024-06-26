Шансы Бельгии на выход в 1/8 финала Евро-2024: турнирные расклады

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Турнирные расклады для Бельгии перед решающим матчем в группе:

Победа выведет сборную Бельгии в 1/8 финала с одного из двух первых мест в группе.

Ничья устроит Бельгию, ведь четыре очка позволят выйти из группы даже с третьего места.

Если Бельгия проиграет, но останется на третьем месте (зависит от результата параллельного матча), то всё равно сохранит шансы выйти из группы в зависимости от разницы мячей и результатов в квартете F.

Бельгия точно вылетит из турнира в случае поражения от Украины (при условии ничьей или победы Словакии в параллельном матче).

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев.