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Волков: я пришёл в «Зенит», чтобы завоевать трофеи и стать чемпионом

Волков: я пришёл в «Зенит», чтобы завоевать трофеи и стать чемпионом
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Защитник Сергей Волков рассказал, почему принял предложение санкт-петербургского «Зенита».

«Я пришёл с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и чтобы завоевать трофеи и стать чемпионом вместе с «Зенитом».

Что касается «Краснодара», то помню, что до последнего тура была напряжённая борьба, но «Зенит» стал чемпионом, и это хорошо», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.

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