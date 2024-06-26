Горшков: «Зенит» — моя детская мечта, всегда ставил цель попасть сюда

Защитник Юрий Горшков высказался о переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«Я очень рад и счастлив, «Зенит» — моя детская мечта. Наверное, многие видели мою фотографию. Всегда ставил перед собой цель — попасть сюда.

В первые дни пока суматоха, ведь происходит переезд и все организационные моменты. Но, конечно же, хочется начать тренировки и поскорее сыграть за «Зенит», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов» в понедельник, 24 июня. Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.