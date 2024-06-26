Латышонок: были варианты продолжения карьеры, но в приоритете был «Зенит»

Голкипер Евгений Латышонок рассказал, почему принял предложение санкт-петербургского «Зенита».

«Сложно было принять решение по предложению «Зенита», потому что я был в Калининграде пять лет, то есть были ещё другие варианты продолжения карьеры. Но в приоритете был «Зенит», потому что это лучший клуб страны, в котором хочется побеждать и играть», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.