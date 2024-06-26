Горшков: решение по переходу в «Зенит» я принял легко и быстро

Защитник Юрий Горшков высказался о переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«Решение по переходу в «Зенит» я принял легко и быстро. Понятное дело, что Самара очень близка и стала мне родной. Но я хотел получить новый вызов в своей карьере, и переход в «Зенит» — новый шаг. Заранее я обдумывал вариант, что уйду из Самары, и в приоритете и мечтах был «Зенит», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов» в понедельник, 24 июня. Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.