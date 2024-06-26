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Волков: я всю карьеру провёл в «Краснодаре», решение о переходе в «Зенит» было непростое

Волков: я всю карьеру провёл в «Краснодаре», решение о переходе в «Зенит» было непростое
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Защитник Сергей Волков высказался о переходе из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

«Решение о переходе в «Зенит» было непростое. Я сначала всё обдумал, потому что хотел кинуть себе вызов в том плане, чтобы прибавлять и увидеть что-то другое. Потому что я воспитанник системы «Краснодара» и всю свою карьеру и детство провёл там. Поэтому спасибо «Краснодару», что воспитали и дали возможность играть на высоком уровне», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» объявил о переходе Сергея Волкова из «Краснодара» в понедельник, 24 июня. Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 21-летний Сергей Волков провёл 22 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

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