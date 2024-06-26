Игрок Украины Яремчук: сейчас Бельгию очень критикуют, они будут играть с нами агрессивно

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что национальная команда Бельгии будет играть в агрессивный футбол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с украинцами.

«Сборную Бельгии сейчас очень критикуют. Я думаю, что они будут играть с нами с двойной мотивацией. Полагаю, что на них оказывается определённое давление и это может побудить их играть в более агрессивный и открытый футбол», — приводит слова Яремчука RTBF.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, 25 июня. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.