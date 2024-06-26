Латышонок: хочется сразу доказать тренерам, что долгие годы могу играть за «Зенит»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что хочет играть в основе сине-бело-голубых долгие годы.

— Кроме Вячеслава Малафеева, никому не удалось зацементировать вратарскую позицию в «Зените». Вы приехали бороться за эту честь?

— Естественно, я приехал бороться за эту честь. Хочется с первых тренировок доказать тренерам, что я долгие годы могу играть за «Зенит». Уже в первых матчах постараюсь показать хорошую игру, — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.