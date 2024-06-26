Волков рассказал, на каких позициях может играть в «Зените»

Новый защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, на каких позициях может выступать за сине-бело-голубых.

«Я считаю, что могу играть на своей позиции правого защитника, а также могу сыграть на позициях правого и левого вингера. Потому что когда играл в Чите, то начинал карьеру центральным нападающим. А уже когда пришёл в академию «Краснодара», стал левым вингером, а в молодёжке играл правого вингера. То есть я могу закрыть три позиции», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.