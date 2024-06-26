Горшков ответил на вопрос, на каких позициях может играть в «Зените»

Новичок «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос, на каких позициях может играть в составе сине-бело-голубых.

«Игорь Витальевич Осинькин за восемь лет использовал меня везде на футбольном поле, кроме центрального защитника. Понятное дело, что качество игры было где-то не таким, но всё детство и академию я провёл, играя в центре поля. То есть я могу закрыть любую позицию в центре поля, а также позицию левого и правого защитника», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Соглашение «Зенита» с футболистом действует по схеме «3+1».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата России по футболу.