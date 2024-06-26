Горшков рассказал о встрече с болельщиками «Крыльев Советов» перед переходом в «Зенит»

Футболист Юрий Горшков рассказал о встрече с болельщиками «Крыльев Советов» перед переходом в «Зенит».

«Встреча с болельщиками «Крыльев» прошла очень тепло. Она проходила в загородном парке. Мне пожелали удачи, и мы друг другу сказали спасибо за проведённое время. В целом очень доволен, и спасибо, что они пришли», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов» в понедельник, 24 июня. Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.