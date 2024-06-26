Эдуард Мор объяснил, почему Англия забила только два гола на групповом этапе Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор объяснил, почему сборная Англии забила только два гола в трёх играх группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Почему голов мало у англичан? Они моментов создают мало, но даже тогда, когда момент создан, всё равно никто не появляется в самой опасной для соперника зоне, никто в эту зону не вбегает. Они просто не завершают те моменты, которые сами себе создают. Не отдают туда, откуда можно забить гол», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.