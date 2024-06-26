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Кучаев: пример Кузяева показывает — уехать в Европу никогда не поздно

Кучаев: пример Кузяева показывает — уехать в Европу никогда не поздно
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о переезде российских игроков в зарубежные чемпионаты.

— Дивееву 24 года, Облякову 25 лет, Чалову 26 — идеальный возраст, чтобы пробовать себя в Европе?
— Мне кажется, не существует идеального возраста для этого. Каждый человек и случай индивидуален. Пример того же Кузяева показывает, что при желании уехать никогда не поздно.

— А они хотят? Обсуждаете такие вопросы?
— Вообще не обсуждаем. Разговоров типа: «А вот я бы поехал в Европу» — никто не заводит. Разговариваем больше о житейских делах: кто как отпуск проводит, что делает, у кого что интересное. Иногда встречаемся — с жёнами, девушками. Но сейчас у меня с этим сложнее: ребёнок, сборы, другой город, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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