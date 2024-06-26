Кучаев: грустно, что у Гончаренко так получилось, но даже такие моменты тебя многому учат

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

— Я не прямо сильно следил за «Уралом» — только когда пошла рубка за места в РПЛ. Немного удивило, как «Урал» дома сыграл с «Акроном». А потом была достаточно трагичная развязка второго матча, когда могли забить в конце второй и спастись. Грустно, что так у Гончаренко получилось, но, блин, это футбол. И даже такие моменты тебя многому учат. У всех в карьере бывают удачные и неудачные периоды.

— Как думаешь, в жизни Виктора Михайловича ещё будут топ-клубы?

— Всё зависит от него, от его желания, почему нет? — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.