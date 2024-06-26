Второй год подряд ФНЛ проведёт драфт игроков

Футбольная национальная лига проведёт масштабный отбор футболистов – «ВКонтакте ФНЛ Драфт». Лига предоставляет шанс футболистам показать себя перед клубами ФНЛ и проявить свой потенциал, а также создаёт альтернативную культуру отбора игроков. В прошлом году прошёл первый драфт, и некоторые футболисты по итогам подписали профессиональные контракты.

«Цель проекта – предоставить футболистам со всей страны шанс попасть в профессиональный футбол. Прошлым летом драфт зарекомендовал себя положительно. Было много руководителей, которым понравился ивент, понравились футболисты. Сами игроки также оценили организацию всего мероприятия. Трансляцию посмотрело очень много человек. Как итог, три футболиста подписали профессиональные контракты – это серьёзный показатель. В этом году ожидаем увидеть всех, у кого в данный момент не получилось попасть в профессиональный футбол. Такие массовые отборы важны. Футболист знает, что у него всегда есть шанс. Это очень важно, чтобы у людей была надежда и вера, что их профессиональная карьера не закончится», — отметил заместитель директора департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава.

Сбор заявок на участие проходит с 24 июня до 5 июля 2024 года. Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдёт 16–17 июля в Москве. Сначала будет проведено тестирование физических возможностей, а на следующий день будет сыгран контрольный матч, на котором будут присутствовать представители клубов ФНЛ.

Следить за новостями проекта можно на официальном сайте ФНЛ и в социальных сетях.