Звиад Купатадзе: когда вратарь забивает гол, это неописуемые эмоции, сумасшедшая разрядка

44-летний вратарь «Газпрома-Югра» и сборной Грузии Звиад Купатадзе высказался о своей уникальной результативности. Он является лучшим бомбардиром среди вратарей в российской мини-футбольной Суперлиге за всю историю турнира.

«По подсчётам, у меня 47 голов на высшем уровне. 28 — в Суперлиге, 5 — в Кубке, один — в Суперкубке, 7 — в еврокубках, 7 — за сборную.

В футзале большая результативность, но голы вратаря – особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьёшь и забиваешь. Сумасшедшая разрядка, неописуемая радость», — приводит слова Купатадзе «РБ Спорт».