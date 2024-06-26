Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров сборных на Евро-2024

Известное британское интернет-издание Daily Mail назвало топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров сборных на чемпионате Европы — 2024.

1. Гарет Саутгейт, Англия — £ 5 млн (€ 5,9 млн).

2. Юлиан Нагельсман, Германия — £ 4,8 млн (€ 5,6 млн).

3. Роберто Мартинес, Португалия — £ 4 млн (€ 4,7 млн).

4. Дидье Дешам, Франция — £ 3,2 млн (€ 3,7 млн).

5. Рональд Куман, Нидерланды — £ 2,5 млн (€ 2,9 млн).

6. Лучано Спаллетти, Италия — £ 2,5 млн (€ 2,9 млн).

7. Винченцо Монтелла, Турция — £ 1,5 млн (€ 1,7 млн).

8. Мурат Якин, Швейцария — £ 1,4 млн (€ 1,6 млн).

9. Ральф Рангник, Австрия — £ 1,4 млн (€ 1,6 млн).

10. Доменико Тедеско, Бельгия — £ 1,3 млн (€ 1,5 млн).

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.