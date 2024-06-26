ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дело не в деньгах». В «Спартаке» раскрыли причину ухода Слишковича

«Дело не в деньгах». В «Спартаке» раскрыли причину ухода Слишковича
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об уходе из клуба Владимира Слишковича, который временно исполнял обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Слишкович просил более высокую зарплату? Вообще не в деньгах был вопрос. Мы хотели, чтобы он остался, предложили остаться. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером. Мы не стали чинить препятствий. Договорились, что ещё увидимся», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Материалы по теме
Титов дал оценку работе Слишковича в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android