Непомнящий: у сборной Сербии что-то не в порядке внутри, у них нет команды

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о выступлении сборной Сербии на чемпионате Европы 2024 года.

«У сборной Сербии что-то не в порядке внутри команды. Есть хорошие, качественные футболисты, а команды как не было, так и нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча 3-го тура чемпионата Европы между сборными Дании и Сербии завершилась вничью, со счётом 0:0. Таким образом, сербы набрали два очка за три игры и заняли последнее место в турнирной таблице группы С. Квартет возглавила национальная команда Англии, заработав пять очков.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).