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Стало известно, сколько зарабатывает главный тренер сборной Украины Ребров

Стало известно, сколько зарабатывает главный тренер сборной Украины Ребров
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Известное британское интернет-издание Daily Mail назвало точную зарплату главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Так, по данным источника, украинский специалист получает £ 1 млн (€ 1,9 млн) в год. В рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров сборных на Евро-2024 Ребров занимает 14-е место. Меньше Сергея, например, получают главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк и возглавляющий Албанию Силвиньо.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, сегодня, 25 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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