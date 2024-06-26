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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Колыванов: Кварацхелия ещё не дорос до уровня Роналду, но у Грузии есть шанс на победу

Колыванов: Кварацхелия ещё не дорос до уровня Роналду, но у Грузии есть шанс на победу
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, тренер сборной Португалии кому-то даст отдохнуть из игроков в матче с Грузией. В любом случае португальцы в хорошем настроении, потому что они на ходу и выиграли два матча. Сборная Грузии же впервые вышла на чемпионат Европы, поэтому им сложно психологически, ведь они хотят удивить. Поэтому допускают детские ошибки, но часто спасает вратарь. Португальцам ничего не нужно, поэтому благодаря сумасшедшему и запредельному настрою у грузин есть шанс. Будем болеть и переживать за Грузию.

Что касается противостояния Роналду и Кварацхелии, то Криштиану делает своё дело. Даже когда Роналду не забивает, то его обязательно держат два-три игрока. Кварацхелия же играет слева с уходом в середину под удар. Но на данный момент Роналду необсуждаем, а Хвича ещё не дорос до уровня Роналду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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