Гендиректор «Спартака» ответил на слухи о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о новостях по поводу перехода бразильского форварда «Бетиса» Виллиана Жозе в стан красно-белых.

«Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может всё сорваться, поменяться. Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша — так же как и ещё ряд футболистов. Всё остальное — неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Соглашение сторон якобы будет рассчитано на два года, а за переход бразильца российский клуб заплатит около € 1,5 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.