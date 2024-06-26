Девушка укусила болельщика сборной Хорватии в борьбе за футболку игрока на Евро-2024

Девушка укусила болельщика сборной Хорватии в попытках поймать футболку полузащитника Луки Иванушеца. Об этом сообщила Marca.

После того как появилась эта новость, Иванушец связался с болельщиком, чтобы подарить ему футболку сборной Хорватии.

В понедельник, 24 июня, сборная Хорватии сыграла вничью с Италией (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 года. Таким образом, хорваты заняли третье место в своей группе. Позднее стало известно, что сборная Хорватии лишилась шансов на выход в 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).