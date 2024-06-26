Малышев: бессмысленно говорить о чемпионстве — от «Спартака» и так всегда ждут побед

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о задачах красно-белых на предстоящий сезон. Он признался, что считает этот вопрос провокационным, ведь и так всем понятно — от «Спартака» всегда ждут побед и участия в чемпионской гонке.

«Какие задачи у команды на будущий сезон? Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Неважно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака»: понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.