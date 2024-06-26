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Кучаев рассказал, как реагировал Юран на чёрную серию «Пари НН» весной

Кучаев рассказал, как реагировал Юран на чёрную серию «Пари НН» весной
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, ранее выступавший за «Пари НН», ответил на вопрос, не «перетянул ли гайки» Сергей Юран на посту главного тренера нижегородцев, когда у команды начался спад.

«Да нет, когда началась неудачная серия, Николаич, наоборот, старался не давить на парней. Пытался снять с нас этот моральный груз, как-то отвлечь, расслабить. Все реально переживали из-за результатов», — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.

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