Кучаев рассказал, как реагировал Юран на чёрную серию «Пари НН» весной

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, ранее выступавший за «Пари НН», ответил на вопрос, не «перетянул ли гайки» Сергей Юран на посту главного тренера нижегородцев, когда у команды начался спад.

«Да нет, когда началась неудачная серия, Николаич, наоборот, старался не давить на парней. Пытался снять с нас этот моральный груз, как-то отвлечь, расслабить. Все реально переживали из-за результатов», — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.