Непомнящий считает, что сборная Украины может обыграть Бельгию

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«Сборная Украины по игре в числе фаворитов Евро, поэтому украинцы могут обыграть бельгийцев. Сборная Бельгия только нас всё время обыгрывала в каких-то казусных ситуациях. Но сейчас у них уже второе поколение классных игроков, где нет звёздных футболистов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).