Кучаев: кажется, что Онопко будет играть двусторонки всегда, — спуску молодым не даёт

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, что известный в прошлом футболист, а ныне тренер Виктор Онопко продолжает принимать участие в двусторонках на тренировках.

— Онопко ещё в двусторонках рубится?

— Мне кажется, он всегда будет играть двусторонки.

— Когда вы были вместе в ЦСКА, ребята, тот же Чернов, стонали от стыков с «железным» Савельичем.

— Сейчас он поменьше включается, но всё равно хорошо смотрится. Спуску не даёт молодым. Иногда кажется, что у него ещё есть амбиции в большой футбол вернуться, ха-ха, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.