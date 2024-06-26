ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шансы Грузии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Шансы Грузии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады
Комментарии

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для выхода из группы сборной Грузии нужна только победа. При любом другом результате команда останется за бортом 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Решающий матч Грузии и развязка в дикой группе Бельгии! Евро-2024 — LIVE
Live
Решающий матч Грузии и развязка в дикой группе Бельгии! Евро-2024 — LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android