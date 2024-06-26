Шансы Грузии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для выхода из группы сборной Грузии нужна только победа. При любом другом результате команда останется за бортом 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).