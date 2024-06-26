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Кучаев рассказал, как воспринимает отсутствие сборной России на Евро-2024

Кучаев рассказал, как воспринимает отсутствие сборной России на Евро-2024
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Константин Кучаев рассказал, как воспринимает отсутствие российской национальной команды на чемпионате Европы — 2024, который проходит в эти дни в Германии.

— Не возникает мысли: на месте таких-то могли бы быть мы?
— Нет. Я не посыпаю голову пеплом, не фантазирую и воспринимаю ситуацию как данность, — отметил Константин Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Матчи континентального первенства примут 10 разных стадионов в 10 городах Германии. Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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