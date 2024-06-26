Колыванов: Сербия не такая сильная, чтобы конкурировать с лучшими европейскими сборными

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о выступлении сборной Сербии на чемпионате Европы 2024 года.

«В последний год сербские футболисты играли не так ярко, поэтому закономерно, что на этом Евро Сербия не проявила себя. Сербия — не такая мощная и сильная команда, чтобы конкурировать с более классными европейскими сборными. Сербы могли где-то что-то зацепить, но в любом случае это наши братья, поэтому они могли постараться. Им не хватает немножко мастерства в реализации тех моментов, которые у них есть.

У сборной Сербии похожая ситуация с англичанами. У Англии тоже сильные игроки, но футбола как такового нет. Не хватает взаимодействия в командной игре на поле и при стандартах. У сербов неплохие футболисты, но не такие сильные, как многим кажется», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.