Кучаев: много книг с собой набрал — переездов у «Ростова» намечается немало

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о своих литературных предпочтениях.

— Чем себя обычно в дороге занимаешь?

— Читаю, сериалы смотрю. Так как переездов намечается немало, много книг с собой набрал.

— Что из последнего прочитал, посоветуешь?

— Закончил «20 тысяч лье под водой», но не сказал бы, что посоветую. Книга увлекательная, но закрученная. Кому интересно про водный мир, живность всякую — зайдёт. Но по мне, описания чуть затянуты. Фантастика мне не особенно интересна — больше приключения люблю. Думаю, попробовать что-то психологическое почитать. Но это уже в переездах, когда плотненько сяду за чтение, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.