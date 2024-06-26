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Кучаев: много книг с собой набрал — переездов у «Ростова» намечается немало

Кучаев: много книг с собой набрал — переездов у «Ростова» намечается немало
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о своих литературных предпочтениях.

— Чем себя обычно в дороге занимаешь?
— Читаю, сериалы смотрю. Так как переездов намечается немало, много книг с собой набрал.

— Что из последнего прочитал, посоветуешь?
— Закончил «20 тысяч лье под водой», но не сказал бы, что посоветую. Книга увлекательная, но закрученная. Кому интересно про водный мир, живность всякую — зайдёт. Но по мне, описания чуть затянуты. Фантастика мне не особенно интересна — больше приключения люблю. Думаю, попробовать что-то психологическое почитать. Но это уже в переездах, когда плотненько сяду за чтение, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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