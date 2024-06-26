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Барнабаш Варга выписан из больницы и отправился домой в Венгрию

Барнабаш Варга выписан из больницы и отправился домой в Венгрию
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Нападающий Барнабаш Варга был выписан из больницы в Штутгарте. Об этом сообщила Федерация футбола Венгрии в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Барнабаш Варга был выписан из больницы Штутгарта сегодня утром и в настоящее время восстанавливается дома в Венгрии», — написано в сообщении.

Барнабаш Варга не смог продолжить игру 3-го тура чемпионата Европы после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном, которое произошло на 68-й минуте. Футболиста унесли с поля на носилках. Позднее стало известно, что у игрока множественные переломы лицевых костей.

Встреча прошла в воскресенье, 23 июня. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Сборная Венгрии одержала победу со счётом 1:0. Отличился Кевин Чобот.

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