Фердинанд назвал трёх футболистов, которые могут выиграть Евро-2024 для Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трёх игроков, которые могут помочь сборной Англии выиграть чемпионат Европы — 2024.

«Если Кобби/Палмер и Гордон выйдут в старте в следующих матчах… Мы продолжим и выиграем этот турнир! Доверьтесь бесстрашной молодёжи, Гарет», — приводит слова Фердинанда известное британское интернет-издание Daily Mail.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.