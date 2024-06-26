Появилось фото получившего страшную травму на Евро-2024 Варги после возвращения домой

«Ференцварош» в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал фотографию нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варги, который ранее получил травму на Евро-2024. Сегодня, 26 июня, Варга был выписан из больницы в Штутгарте и отправился домой в Венгрию.

Фото: ФК «Ференцварош»

Барнабаш Варга не смог продолжить игру 3-го тура чемпионата Европы после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном, которое произошло на 68-й минуте. Футболиста унесли с поля на носилках. Позднее стало известно, что у игрока множественные переломы лицевых костей.

Встреча прошла в воскресенье, 23 июня. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Сборная Венгрии одержала победу со счётом 1:0. Отличился Кевин Чобот.