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Появилось фото получившего страшную травму на Евро-2024 Варги после возвращения домой

Появилось фото получившего страшную травму на Евро-2024 Варги после возвращения домой
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«Ференцварош» в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал фотографию нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варги, который ранее получил травму на Евро-2024. Сегодня, 26 июня, Варга был выписан из больницы в Штутгарте и отправился домой в Венгрию.

Фото: ФК «Ференцварош»

Барнабаш Варга не смог продолжить игру 3-го тура чемпионата Европы после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном, которое произошло на 68-й минуте. Футболиста унесли с поля на носилках. Позднее стало известно, что у игрока множественные переломы лицевых костей.

Встреча прошла в воскресенье, 23 июня. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Сборная Венгрии одержала победу со счётом 1:0. Отличился Кевин Чобот.

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