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Нигматуллин: Рангник в «Локо» занимался освоением бюджета, до футбола было очень далеко

Нигматуллин: Рангник в «Локо» занимался освоением бюджета, до футбола было очень далеко
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Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике.

«Господин Рангник, будучи в «Локомотиве,» преследовал совсем другие цели. По-моему, он был занят освоением бюджета, а до футбола было очень далеко. Рассуждать о тренерской профессии Рангника не приходится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Напомним, Рангник работал в московском «Локомотиве» в 2021 году. 29 апреля 2022 года Австрийский футбольный союз сообщил о том, что Ральф Рангник стал новым главным тренером сборной Австрии, специалист подписал контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на два года. Под руководством Ральфа австрийская команда вышла на Евро-2024.

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